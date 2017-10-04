В Госдуме оспорили информацию об уменьшении бюджетных мест в вузах

Для этого нужно будет изменить закон об образовании.

Количество бюджетных мест в российских вузах в ближайшие годы не сократится. Слова главы думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова прокомментировало издание "Экономика сегодня".

Как отметил глава комитета, для того, чтобы сократить количество бюджетных мест, нужно изменить формулу закона об образовании. Сейчас на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет полагается 800 мест.

Ранее появилась информация о том, что бюджетные места к 2024 году могут сократиться на 17%.

На прошлой неделе Piter.TV сообщил о том, что меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз.

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