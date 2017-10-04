Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз

Около 6% родителей не знают, что их дети будут делать после школы.

Менее половины российских родителей (47%) в 2019 году рассказали о планах своих детей продолжить обучение в высших учебных заведениях. Об этом 18-го июня сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Чуть больше четверти взрослых сказали, что их дети планируют получать образование в колледжах и училищах. Около 19% сообщили о том, что они еще не определились. Затруднились ответить о планах своих детей 6%. И только 1% подростков собирается работать сразу после школы.

Результаты опроса показали, что за последние 9 лет количество желающих получать высшее образование снизилось с 80% до 47%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник проводил одиночный пикет против пропаганды в школе.

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