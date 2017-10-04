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Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
Сегодня, 9:09
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nadezhda_sib

Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз

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Около 6% родителей не знают, что их дети будут делать после школы.

Менее половины российских родителей (47%) в 2019 году рассказали о планах своих детей продолжить обучение в высших учебных заведениях. Об этом 18-го июня сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервиса Superjob. 

Чуть больше четверти взрослых сказали, что их дети планируют получать образование в колледжах и училищах.  Около 19% сообщили о том, что они еще не определились. Затруднились ответить о планах своих детей 6%. И только 1% подростков собирается работать сразу после школы. 

Результаты опроса показали, что за последние 9 лет количество желающих получать высшее образование снизилось с 80% до 47%. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что школьник проводил одиночный пикет против пропаганды в школе

Фото: pixabay.com

 

Теги: высшее образование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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