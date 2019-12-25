Известно, что часы отремонтировал мастер Андрей Кудрявцев, которые отвечает за исправностью часов Петропавловской крепости.

В Петербурге отремонтировали часы на Думской башне. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил комитет по культуре Петербурга на своей странице в Instagram.

Благодаря усилиям мастера, который проводит техническое обслуживание часового механизма Петропавловской крепости, часы на Думской башне вновь показывают точное петербургское время говорится в сообщении.

Известно, что часы отремонтировал мастер Андрей Кудрявцев, которые отвечает за исправностью часов Петропавловской крепости.

Ранее мы писали, что бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости.

Фото: Piter.tv