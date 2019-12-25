В Петербурге отремонтировали часы на Думской башне. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил комитет по культуре Петербурга на своей странице в Instagram.
Благодаря усилиям мастера, который проводит техническое обслуживание часового механизма Петропавловской крепости, часы на Думской башне вновь показывают точное петербургское время
говорится в сообщении.
Известно, что часы отремонтировал мастер Андрей Кудрявцев, которые отвечает за исправностью часов Петропавловской крепости.
Ранее мы писали, что бывший вице-губернатор Владимир Кириллов стал директором Петропавловской крепости.
Фото: Piter.tv
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