  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:50
62
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Часы на Думской башне в Петербурге остановились

0 0

Кто запустит часы на башне, пока неизвестно.

В пятницу, 26 марта, часы на Думской башне в центре Петербурга дали сбой и остановились. 

Часы циферблата, смотрящего на Невский проспект и Думскую улицу, остановились в 14:03, заметил корреспондент Piter.TV и другие петербуржцы. 

До этого проблемы у механизма возникали еще в 2011 году, когда они сбились с шага, разошлись в показаниях, а затем автоматически перевелись на зимнее время. 

Кто на данный момент отвечает за башню, в администрации Центрального района не ответили. Вопрос переадресовали либо в комитет по охране памятников, либо в комитет имущественных отношений, на балансе которого находится здание. Чиновники медлят с ответом.

Ранее мы писали, что новый корпус больницы в Колпино ввели в эксплуатацию.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: думская башня, часы на думской башне
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии