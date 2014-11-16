Часы на Думской башне в Петербурге остановились

Кто запустит часы на башне, пока неизвестно.

В пятницу, 26 марта, часы на Думской башне в центре Петербурга дали сбой и остановились.

Часы циферблата, смотрящего на Невский проспект и Думскую улицу, остановились в 14:03, заметил корреспондент Piter.TV и другие петербуржцы.

До этого проблемы у механизма возникали еще в 2011 году, когда они сбились с шага, разошлись в показаниях, а затем автоматически перевелись на зимнее время.

Кто на данный момент отвечает за башню, в администрации Центрального района не ответили. Вопрос переадресовали либо в комитет по охране памятников, либо в комитет имущественных отношений, на балансе которого находится здание. Чиновники медлят с ответом.

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Фото и видео: Piter.TV