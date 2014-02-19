Новый корпус больницы в Колпино ввели в эксплуатацию

Стационар посетил глава города Александр Беглов.

В пятницу, 26 марта, новый корпус хирургического отделения больницы №33 в Колпино ввели в эксплуатацию, сообщил портал "Строительный Петербург".

На открытии отделения присутствовал губернатор города. Отмечается, что вместимость корпуса составила 274 пациента, плюс 30 дополнительных коек реанимации и 11 операционных. Также есть возможность развернуть еще 400 мест для лечения инфекционных заболеваний, в том числе – коронавируса.

Колпинцы ждали эту больницу 7 лет. Это один из долгостроев, который мы доводили буквально в ручном режиме. Сегодня стационар готов принимать пациентов губернатор Петербурга Александр Беглов.

Строительство было долгим: с 2013 года из-за смены нескольких подрядчиков. По словам Беглова, Смольный потратил на достройку 4,4 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Невском районе на Дальневосточном проспекте будет построено новое здание школы.

Видео: Piter.TV