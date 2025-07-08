В Думской башне открыли инсталляцию ромашек ко Дню семьи, любви и верности

По словам организаторов, особое внимание было обращено на создание атмосферы счастья и домашнего уюта.

Летнюю художественную композицию, посвящённую празднованию Дня семьи, любви и верности, открыли 8 июля в Думской башне. Символом выставки стали ромашковые поляны, олицетворяющие идею любви и гармонии в отношениях пары, пишет "Петербургский дневник".

Высокая историческая достопримечательность города, расположенная в самом сердце Петербурга, славится проведением ярких культурных мероприятий. В этом году студия "Суарэ" предложила оригинальную концепцию, предложив зрителям увидеть не привычную живую флору, а впечатляющую дизайнерскую инсталляцию, отражающую глубину символики простых полевых цветов.

Дарья Погорецкая, возглавляющая Центр музыкальной культуры Чайковского, отметила сложность процесса установки экспозиции на большой высоте: необходимо доставить материалы, установить декорации, не препятствуя большому числу посетителей, ведь за день сюда поднимаются около полутора тысяч человек. Облака выполнены из мягкого материала синтепух, а сам монтаж занял около четырёх суток".

По словам организаторов, особое внимание было обращено на создание атмосферы счастья и домашнего уюта. В предыдущие годы живые растения быстро теряли свежесть, и они захотели придумать нечто более долговечное. Именно ромашка, связанная с понятием семейного очага и сердечных привязанностей, вдохновила на создание яркой декоративной сцены, погружающей гостей в атмосферу волшебства.

Инсталляция радует глаз посетителей башни до конца июля, здесь предусмотрена специальная фотозона с зеркалами. Посещение доступно ежедневно с 10:00 до 22:00, последняя экскурсия стартует в 21:30 и длится полчаса. Билет можно приобрести в кассе в день визита. Организаторы рассматривают возможность увеличения рабочего времени башни в летние месяцы, подробности появятся на официальном сайте.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"