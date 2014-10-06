В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года

Гражданин России связался с СБУ через Telegram во время поездки за рубеж.

Российские силовые структуры задержали на территории Самарской области россиянина и его сына по подозрению в совершении диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Соответстсвующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ. Пресечена противоправная деятельность мужчин 1970 и 1992 годов рождения, которую они вели с 2023 года. Оперативные мероприятия проводились при участии Росгвардии и полиции. Известно, что злоумышленники были пойманы при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару. Силовики рассказали, что в июне 2022 года молодой человек выехал за границу. Там через мессенджер Telegram он установил контакт с представителем украинской террористической организации. Россиянин выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству с киевским режимом путем подготовки и совершения терактов и диверсий на российской территории. Вернувшись домой, он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его оппозиционные взгляды.

Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера. ЦОС ФСБ РФ

В ходе допроса фигуранты расследования дали признательные показания. Они сообщили оперативникам о совершении серии подрывов в Самарской области. В июле 2023 года они повредили магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го - железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару. Также поступили данные о причастности местных жителей к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства (СВУ). Оно применялось в июле 2023 года для подрыва трансформаторной подстанции АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Следственный комитет по Самарской области в отношении задержанных возбудил уголовное дело по части 3 статьи 222.1, а также по части 1 статьи 223.1 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Дополнительно надзорным органом решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 281, 205.5 и 275 УК РФ за диверсию, участие в деятельности террористической организации, государственной измене. По совокупности совершенных преступлений злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России