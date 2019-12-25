Жертвами стали двое взрослых и один несовершеннолетний.

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщили региональные представители правоохранительных органов. В МВД уточнили, что в списке жертв значится один ребенок.

Трагедия зафиксирована около 04:10 часов утра по местному времени (03:10 по московскому времени) на территории Красноярского района. Транспортные средства столкнулись на 1062-ом километре дороги федерального значения М-5 "Урал". Известно, что жертв из машин извлекали экстренные службы при помоги гидроинструмента. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Пока что неясно, в каких автомобилях они находились.

В ГИБДД призывают соблюдать осторожность на трассах, обращать внимание на дистанцию и скоростной режим.

В сгоревшем в Самаре ТЦ выявили нарушения в технологии монтажа фасада.

Фото: МВД по Самарской области

