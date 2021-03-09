Поручение передано руководителю следственного управления по Самарской области.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать СК дело о ДТП с семью погибшими под Самарой. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Поручение передано руководителю следственного управления по Самарской области.

Накануне стало известно о ДТП, в котором грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen столкнулись на 8 км автодороги "Самара — Тольятти". Происшествие произошло в районе населенного пункта Курумоч - погибли семь человек, включая несовершеннолетнего.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избиении 98-летней блокадницы.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации