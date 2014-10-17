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В сгоревшем в Самаре ТЦ выявили нарушения в технологии монтажа фасада

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Комиссия пришла к выводу, что при монтаже объекта материалы были подменены.

В сгоревшем в Самаре ТЦ выявили нарушения в технологии монтажа фасада. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на межведомственную комиссию.

Выяснилось, что при строительстве Торгового центра использовались материалы с повышенными показателями пожарной опасности — хотя это противоречит нормам при строительстве данной категории объектов.

Специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения.

Владимир Захарин, руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области

Комиссия пришла к выводу, что при монтаже объекта материалы были подменены.

Ранее на маршрут Самара–Петербург добавлены дополнительные самолеты.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

ВК / ТИПИЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ

Теги: пожар, самара, торговые центры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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