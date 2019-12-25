На маршрут Самара–Петербург добавлены дополнительные самолеты

Перелеты будут осуществляться дважды в день ежедневно.

С 28 марта авиакомпания "Россия" добавит дополнительный ежедневный рейс на маршрут Самара–Петербург. Как рассказали в пресс-службе самарского аэропорта, перелеты будут осуществляться на самолете Airbus 319.

Вылет из Петербурга в Самару запланирован на 00.50 и 12.40, приземлятся самолеты в 04.15 и 16.00 соответственно. Обратные рейсы, из Самары в Северную столицу, намечены на 05.55 и 17.00 с прибытием в 07.30 и 18.30 соответственно. Время вылета и прилета указано местное для каждого из городов.

Еще два рейса по этому маршруту обслуживает авиакомпания Smartavia, самолеты перевозчика также летают между городами каждый день.

Также мы писали, что авиакомпания Utair в мае откроет прямые рейсы из Тюмени в Петербург.

Фото: Piter.TV