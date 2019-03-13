В Самарской области ликвидировали боевика

ФСБ опубликовало видео с места уничтожения боевика, который планировал теракт.

Сегодня ночью в Самарской области был уничтожен боевик, который планировал теракт.

НАК (Национальный антитеррористический комитет) сообщает, ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт.

Мужчине было предложено сложить оружие и сдаться властям. Мужчина открыл огонь. В ходе противостояния боевик был уничтожен. Личность мужчины предварительно установлена. Он являлся членом террористической международной организации, запрещенной в России и готовил теракт в месте скопления людей.

В ходе обыска на месте обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.

Органами безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники преступника. НАК

Ранее Piter.TV сообщал, что один из подозреваемых, которые планировали теракт на концерте Киркорова в Махачкале, сообщил, что готовилось убийство певца по заказу Максима Галкина.

Фото и видео: НАК (Национальный антитеррористический комитет)