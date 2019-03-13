СМИ: Боевик, который готовил теракт в Махачкале, сообщил, что планировал убить Киркорова по заказу Галкина

Следствие считает, что данное заявление сделано с целью затянуть дело.

В июле 2017 года на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале готовился теракт. Сейчас один из подозреваемых через адвоката заявляет, что готовилось покушение на убийство певца по заказу шоумена Максима Галкина.

4 марта 2019 года предполагаемым членам террористической организации, запрещенной в России было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Им инкриминируется: "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "подготовке теракта", "организации и участии в террористическом сообществе ", "создании и участии в незаконном вооруженном формировании", "незаконном обороте взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении".

Террористический акт планировался на 6 июля 2017 года на концерте Филиппа Киркорова. Но из-за сильной охраны теракт сорвался, а участники бандформирования были задержаны. Как сообщает "Коммерсантъ", уже после оглашения обвинения, один из подозреваемых сообщил, что они готовили не теракт, а покушение на убийство Киркорова по заказу Максима Галкина за 2 миллиона рублей.

Следствие ходатайство адвоката отклонил, так как считает, что преступники хотят таким образом уйти от ответственности и затянуть дело. Максим Галкин ситуацию не комментирует. Всем известно, что Филипп Киркоров является в доме Галкина - Пугачевой частым гостем. Между всеми дружеские отношения.

Видео: Максим Галкин

Фото: т-м канал 112