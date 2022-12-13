Концерт Киркорова в Петербурге перенесли на 21 апреля

Выступление исполнителя должно было пройти в пасхальное воскресенье.

Концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти завтра, 16 апреля, перенесли на 21 апреля. Певец должен был выступить на сцене БКЗ "Октябрьский" в пасхальное воскресенье.

Концерт Филиппа Киркорова, назначенный на 16 апреля 2023 года, переносится на 21 апреля 2023 года по техническим причинам. Пресс-служба БКЗ "Октябрьский"

Все билеты, которые были куплены на 16 апреля, будут действовать 21 апреля. Делать обмен не нужно.

Ранее на Piter.tv: повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича.

Фото: пресс-служба БКЗ (Елена Рябова)