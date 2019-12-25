Жильцы дома временно размещены в автобусе.

В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. В экстренном ведомстве заметили, что в результате инцидента в Ленинском районе на улице Галактионовской никто не пострадал.

Произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного жилого дома (1909 года постройки, зарегистрировано 22 человека, детей нет) на площади 50 квадратных метров без горения. Погибших и пострадавших нет.

пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области

В настоящее время специалисты выделили для местных жителей автобус, чтобы пострадавшие от обрушения здания могли согреться. Администрация города решает вопрос об их дальнейшем размещении.

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком.

Фото: 63.mchs.gov.ru

