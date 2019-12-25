Отмечается, что женщина могла получить всю сумму в том случае, если бы согласилась на ежемесячные выплаты в течение 30 лет.

В США женщина выиграла в лотерею $2 млн благодаря ошибке продавца. Об этом сообщает портал UPI.

По информации источника, Келли Линдси из города Кэрроллтон купила лотерейный билет на автозаправке. Ей по ошибке распечатали билет другого розыгрыша, однако женщина все равно его забрала. Она вышла на парковку, стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла $2 млн

Отмечается, что женщина могла получить всю сумму в том случае, если бы согласилась на ежемесячные выплаты в течение 30 лет. Однако она решила забрать выигрыш сразу, и ей досталось 1,25 млн долларов.

Ранее стало известно, на что потратили бы петербуржцы выигрыш в 100 млн рублей.

Фото: pxhere.com