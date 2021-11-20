Стало известно, на что потратили бы петербуржцы выигрыш в 100 млн рублей

Так, порядка 55% местных жителей в первую очередь купили бы недвижимость.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, на что петербуржцы потратили бы выигрыш в 100 млн рублей. Данными эксперты поделились с Piter.TV 11 октября.

Так, порядка 55% местных жителей в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком, а 25% приобрели автомобиль. Около 19% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес, 17% отправились в путешествие.

Также отмечается, что 17% опрошенных помогли бы родителям, 15% пожертвовали часть выигрыша на благотворительные цели.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, каждая пятая потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая – на помощь близким или благотворительность. Пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob

Помимо этого, стало известно о том, что 30% петербуржцев иногда приобретают лотерейные билеты.

Фото: Piter.TV