Жительница Петербурга выиграла в лотерею более 4,7 млн рублей

Победительница поделилась, что не сразу поверила в фантастический выигрыш.

В понедельник, 16 августа, пресс-служба "Столото" поделилась радостной новостью: петербурженка Надежда Меркульева выиграла в лотерею "Спортлото 5 из 36" 4 739 208 рублей.

Надежда регулярно покупала билеты на сайте и по итогам 30974-го тиража выиграла приз. По словам победительницы, сообщение о выигрыше пришло на телефон, но вникать в суть СМС она не стала. Приехав домой и проверив результаты лотереи на сайте, сначала не поверила.

Увидела фантастическую сумму, и по телу побежали мурашки. Неужели, правда? Это дар судьбы. Помню, радовалась, когда выиграла еще в советское время в художественную лотерею репродукцию Кустодиева. Но нынешние эмоции и в сравнение не идут. делится Надежда Викторовна

Петербурженка работает прессовщиком резинотехнических изделий для автомобилей, а свободное время проводит на даче, выращивая цветы. Победительница рассказала, что выигрыш потратит на покрытие ипотеки.

Как уточнили в пресс-службе "Столото", общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 млн рублей, уже превысило 6100 человек.

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Фото: pexels