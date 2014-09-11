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Названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом"
Сегодня, 11:40
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом"

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Договор будет продлен, если в этом сезоне форвард проведет на поле больше 70% игрового времени.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов еще на год продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Это произойдет при одном условии, пишет "Спорт-Экспресс".

Договор с нападающим будет продлен, если в этом сезоне он проведет на поле больше 70% игрового времени. При этом в четырех турах текущего сезона РПЛ у Дзюбы сейчас только один полный матч. В прошедшей игре "Зенита" с "Локомотивом", которая закончилась ничьей, нападающего выпустили на поле лишь в самом конце матча.

Ранее Малком получил сотрясение во время игры против "Локомотива".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: артем дзюба, зенит
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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