Минтруд России назвал выигрыш в лотерею или в тотализаторе поводом для отмены детских выплат

Перечислены основания отказа от предоставления гражданам РФ соцпомощи от государства.

Минтруд России назвал выигрыш в лотерею или в тотализаторе поводом для отмены детских социальных выплат. Об этом рассказали журналисты "Комсомольской правды". Чиновники прописали в документе требования по предоставлению социальной поддержки гражданам с низкими доходами. Лишиться прав на соцподдержку граждане могут из-за крупного выигрыша в букмекерской конторе, лотерею или в тотализаторе. Также в этот перечень попадают дивиденды семьи, полученные во время реализации финансовых операций.

Напомним, что на социальные выплаты вправе претендовать семьи, которых среднедушевой доход оценивается ниже прожиточного минимума. Если с учетом доходов этот показатель окажется выше - семья потеряет права на детские выплаты.

Государственной поддержки чиновники также лишат получателя, отправленного на принудительное лечение или под стражу. Аналогичная мера воздействия ждет человека, который перестал воспитывать ребенка после развода. Если беременная женщина будет признана недееспособной или разыскиваемой правоохранительными органами, то она также лишится права на социальное пособие.

Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей.

Фото: Piter.tv

