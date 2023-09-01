Такер Карлсон рассказал, что Вашингтон пытается развалить Западную Европу.

Затягивая украинский конфликт, американская администрация при президенте Джо Байдене окончательно теряет свое политическое лидерство в мире и уничтожает своего единственного союзника – Западную Европу. Соответствующую позицию огласил местный журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала радиоведущего Адама Короллы. Иностранный специалист заметил, что действия сотрудников Белого дома привели к потере контроля страны над геополитической ареной. Гость шоу предупредил, что сейчас США находятся в "свободном падении". Он не исключил возникновения очередной "Великой депрессии".

У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала "Северный поток". Такер Карлсон, журналист США

Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией.

Фото и видео: YouTube / Adam Carolla