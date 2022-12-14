В США заявили об отсутствии заинтересованности в эскалации боев на Украине

Патрик Райдер рассказал о задаче Пентагона в украинском конфликте.

Американские власти заявили об отсутствии заинтересованности в эскалации боев на территории Украины или расширении масштабов конфликта. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник прокомментировал информацию, презентованную западными СМИ, о том, что США теперь не возражают против того, чтобы киевский режим наносил воздушные удары по территории РФ и российским объектам. Эксперт заметил, что оборонное ведомство как и ранее концентрирует свое внимание за поддержке Украины в вопросе защиты ее территории и граждан, возвращения суверенных земель под контроль Киева.

В центре нашего внимания - обеспечение того, чтобы Украина могла защищать свою территорию. <...> И это остается в центре нашего внимания. Думаю, вы слышали, как другие говорили, что нет интереса к эскалации этого конфликта. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не имеет данных о направлении поставляемого Киеву оружия на незаконные цели.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

