Патрик Райдер рассказал о том, что США проверяют, куда и на что идут военные поставки Киеву.

Пентагон не имеет достоверных данных о направлении поставляемого Киеву западного вооружения и военной техники на незаконные цели. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Чиновник отметил, что результаты на поле боя говорят сами за себя, так как украинские силы по-прежнему эффективно используют поставляемое оружие для защиты своей суверенной территории и граждан.

В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер добавил, что аппарат военного атташе в американском посольстве в Киеве ведет проверки того, как именно украинские власти применяют передаваемые им американской стороной оружие и военную технику Инспекция представляет из себя "небольшую команду". В Пентагоне добавили, что США не обсуждают конкретику по проведению операций пиз-за безопасности и необходимости охраны личного состава.

Глава Пентагона заявил о расширении ядерных арсеналов России и Китая.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour