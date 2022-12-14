Пентагон не имеет данных о направлении поставляемого Киеву оружия на незаконные цели

Пентагон не имеет достоверных данных о направлении поставляемого Киеву западного вооружения и военной техники на незаконные цели. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Чиновник отметил, что результаты на поле боя говорят сами за себя, так как украинские силы по-прежнему эффективно используют поставляемое оружие для защиты своей суверенной территории и граждан.
В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Патрик Райдер добавил, что аппарат военного атташе в американском посольстве в Киеве ведет проверки того, как именно украинские власти применяют передаваемые им американской стороной оружие и военную технику Инспекция представляет из себя "небольшую команду". В Пентагоне добавили, что США не обсуждают конкретику по проведению операций пиз-за безопасности и необходимости охраны личного состава.
Глава Пентагона заявил о расширении ядерных арсеналов России и Китая.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все