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В США заявили об агрессивном маневре истребителя КНР при перехвате их самолета-разведчика

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Военные США летали над Южно-Китайским морем.

Индо-Тихоокеанское командование американских Вооруженных сил  во вторник 31 мая заявило об агрессивном маневре китайского истребителя в отношении американского самолета-разведчика RC-135. Об этом говорится в распространенном сообщении от военнослужащих. Специалисты объяснили, что зафиксировали инцидент еще 26 мая. Иностранцы добавили, что боевая авиация СШ совершала регулярные и безопасные воздушные операции в пространстве над акваторией Южно-Китайского моря.

Пилот истребителя J-16 КНР выполнил неоправданно агрессивный маневр при перехвате самолета RC-135 ВС США. Пилот из КНР пролетел прямо перед носом RC-135, вынудив американский самолет лететь через спутную турбулентность.

сообщение военных США

Американское командование выразило надежду на то, что все государства из Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство в соответствии с международными нормами и правом

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Фото и видео: United States Indo-Pacific Command

Теги: j-16, rc-135, ввс сша, индо-тихоокеанский регион, китай, южно-китайское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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