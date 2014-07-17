В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО

Дэниел Дэвис указал на два пути развития конфликта на Украине.

Вооруженные силы Украины неизбежно проиграют в боевых действия, так как сейчас солдаты даже не смогут удержать позиции на линии соприкосновения. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что вопрос заключается только в том, каким путем решит пойти Москва. Речь может идти либо о постепенной ликвидации оставшихся войск армии противника, либо о стремительном прорыве по всей фронтовой линии. В настоящее время, по словам эксперта шоу, для России возможны два варианта. При этом вне зависимости от того, какой курс будет выбран, военнослужащие ВС РФ выиграют.

Фактический баланс сил на земле решительно и бесповоротно на стороне России. Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно. Россия продолжит идти по намеченному пути. Дэниэл Дэвис, эксперт

"Просто сдастся". В США неожиданно высказались о России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works