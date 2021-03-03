Упомянуты и ядерные угрозы, которые исходят от Ирана и Северной Кореи.

В США заявили о намерении жестко реагировать на шаги России, которые могут причинить вред Штатам и их союзникам. Об этом говорила кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман.

Она обещала, что в случае её назначения она будет бороться с вызовами для США, используя связи и опыт.

Среди этих вызовов - амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, решимость России нанести ущерб. Уэнди Шерман, кандидат на пост первого заместителя госсекретаря

Она упомянула и ядерные угрозы, которые исходят от Ирана и Северной Кореи.

Ранее Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем.

Видео: YT / PBS NewsHour