В США заявили о намерении жестко реагировать на шаги России, которые могут причинить вред Штатам и их союзникам. Об этом говорила кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман.
Она обещала, что в случае её назначения она будет бороться с вызовами для США, используя связи и опыт.
Среди этих вызовов - амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, решимость России нанести ущерб.
Уэнди Шерман, кандидат на пост первого заместителя госсекретаря
Она упомянула и ядерные угрозы, которые исходят от Ирана и Северной Кореи.
Ранее Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем.
Видео: YT / PBS NewsHour
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