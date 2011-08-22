В США заявили о намерении попытаться парализовать работу ОПК

Адевале (Уолли) Адейемо назвал перспективы дальнейших санкций против РФ.

В США заявили о намерении попытаться парализовать работу оборонно-промышленного комплекса России. Соответствующей информацией поделился на виртуальном мероприятии в вашингтонском институте мировой экономики имени Питерсона первый заместитель главы американского профильного ведомства Адевале (Уолли) Адейемо. Эксперт подчеркнул, что США продолжит внедрять жетские финансовые ограничения в отношении основных институтов Москвы.

И следующим этапом нашей работы будет слом военной машины России - часть за частью, срыв работы их оборонно-промышленного комплекса и его цепочек снабжения. Адевале (Уолли) Адейемо, замглавы Минфина США

Адейемо добавил, что США намерены активно использовать механизм санкционного давления в своей попытке не допустить получения Россией материалов и технологий для ключевых отраслей промышленности. Речь идет о недопущении развития аэрокосмической отрасли, электроники, которые тесно связаны с ОПК.

Минфин Франции: запрет на импорт нефти из РФ потребовал бы нескольких недель переговоров.

Фото и видео: YouTube / Peterson Institute for International Economics

