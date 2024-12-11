Роберт Кеннеди - младший приведен к присяге.

Новый американский министр по здравоохранению и социальным службам Роберт Кеннеди - младший назвал население США самым больным в мире. По мнению иностранца, исправить ситуацию позволит властям страны только кардинальное изменение политики в медицинской сфере. Он пояснил, что гражданам нужен такой человек, который бцдет способен сказать о том, что станет разрушителем и не позволит пищевой и фармацевтической индустриям определять внутреннюю политику в области здравоохранения населения. Чиновник добавил, что политика будет передана тем специалистам, которые реально беспокоятся и заботятся о здоровье нации.

Мы приобретаем 70% лекарственных препаратов на планете. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире. Роберт Кеннеди-младший, глава Минздрава США

Напомним, что член Верховного суда США Нил Горсач 13 февраля привел Кеннеди-младшего к присяге в качестве нового министра здравоохранения и социальных служб страны. Торжественная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента-республиканца Дональда Трампа.

Axios: ФБР обнаружило 2,4 тыс. секретных записей об убийстве Кеннеди.

Фото и видео: YouTube /Associated Press

