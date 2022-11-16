В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО

Патрик Райдер рассказал о работе по контактной группе для оказания помощи Киеву.

В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал бригадный генерал ВВС США, официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер. Он подтвердил, что Минобороны находит на текущий момент поставки ПВО основным приоритетом в оказании военной помощи киевскому режиму, однако также стороны обсуждают оказание поддержки в энергетической инфраструктуре.

Скоро наступит зима, поэтому мы будем обсуждать и другие аспекты, какую поддержку мы можем оказать в плане их наземных боевых возможностей, их возможностей в холодную погоду,... сделать для поддержки их энергетической инфраструктуры. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Чиновник напомнил СМИ о том, что именно Украина будет определять приоритеты с точки зрения того, что для нее наиболее важно, так как на поле боя находятся солдаты Вооруженных сил Украины.

Пентагон не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении ракет РФ в Польше.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News