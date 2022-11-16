Патрик Райдер рассказал о том, что Минобороны США пока что не имеют подтверждений по ситуации.

Пентагон не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении ракет РФ в Польше. В рамках регулярного брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель американского военногомведомства Патрик Райдер отметил, что не может говорить о том, что на территории Польши якобы упали российские ракеты.

Могу сказать, что на данный момент у нас нет никакой информации, подтверждающей эти сообщения, и мы продолжаем изучать эту ситуацию. Когда у нас появятся новые сведения, мы обязательно их предоставим. Патрик Райдер, бригадный генерал ВВС США

Генерал ВВС США отказался говорить прессе о возможных шагах властей США в сложившейся ситуации из-за того, что у Пентагона на данный момент нет информации, которая может подтвердить сведения, опубликованные в западной прессе. Патрик Райдер отметил, что не будет рассуждать или строить гипотезы. В настоящее время эксперты занимаются изучением сведения о "ракетном ударе".

Пентагон не ответил, задействуют ли статью о коллективной обороне НАТО из-за Польши.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News