Пентагон не ответил, задействуют ли статью о коллективной обороне НАТО из-за Польши

Патрик Райдер оценил сведения Польши об упавших "российских" ракетах.

Пентагон не ответил на вопрос о том, задействуют ли страны Североатлантического военного альянса Пятую статью о коллективной обороне НАТО из-за сообщений польских властей о падении ракет на территории государства. Речь идет о документе, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. В рамках регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве официальный представитель Патрика Райдера пресса попросила прокомментировать позицию США. СМИ хотели узнать о том, считают ли власти США произошедшее в Польше просчетом или чем-то, что задействует статью о коллективной обороне.

Я не собираюсь рассуждать о возможностях, домыслах. Здесь я имею дело с фактами, так что давайте соберем факты, а потом будем действовать дальше. Патрик Райдер, бригадный генерал ВВС США

Журналисты также спросили у Патрика Райдера о том, что будет делать администрация Белого дома в том случае, если утверждения западных СМИ окажутся правдивыми. А Пентагоне подтвердили, что готовы защищать каждый дюйм территории военного блока.

Пентагон: США помогут Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News