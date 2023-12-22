В США заявили, что продолжат работать с партнерами над обеспечением срочных нужд Украины

Патрик Райдер рассказал о том, что ВСУ

Вашингтон продолжит работать с международными партнерами над обеспечением срочных нужд армии киевского режима и украинских властей. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель американского министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник добавил, что по результатам последнего заседания в контактной группе международных союзников отметил, что приоритетом все еще являются средства противовоздушной обороны. В Пентагоне уточнили, что США активно работают над тем, чтобы ВСУ обладали такими возможностями по защите.

Мы уже неоднократно говорили, и я вновь повторю, что мы продолжим собирать контактную группу по Украине, продолжим сотрудничать с международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить самые неотложные потребности Украины в сфере безопасности. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер подчеркнул, что в настоящее время ему нечего объявить о каких-либо конкретных инициативах или будущих предложениях от США. Сотрудники профильного ведомства намерены работать с местными законодателями в целях того, чтобы добиться от них одобрения дополнительного финансирования для ВСУ.

Пентагон заявил, что все причастные к истории с госпитализацией Остина действовали верно.

Фото и видео: YouTube / Defense Now