Пентагон заявил, что все причастные к истории с госпитализацией Остина действовали верно

Патрик Райдер рассказал об итогах разбирательства.

Пентагон счел, что все причастные к истории с ненадлежащим информированием Белого дома о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина действовали правильно. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель американского профильного ведомства Патрик Райдер. Чиновник рассказал прессе о результатах проведенного разбирательства по теме. Специалисты установили, что первый заместитель Кэтлин Хикс была в течение всего периода передачи ей должностных полномочий (в период с 2 по 5 января 2024 года) в состоянии исполнять все функции и обязанности министра обороны страны.

Проверяющие не нашли в ходе разбирательства ничего, что демонстрировало бы со стороны причастных какие-то признаки злого умысла или попытки запутывать... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Дополнительно в Пентагоне издали наставления сотрудникам для того, что требовать в будущем от персонала уведомления в адрес властей США. Патрик Райдер заметил, что теперь внесена ясность в процесс выработки решений относительно необходимости по временному исполнению обязанностей и функций должностных лиц.

Пентагону нечего объявить о возможности контактов Шойгу и Остина в свете утверждений США.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance