Пентагону нечего объявить о возможности контактов Шойгу и Остина в свете утверждений США

Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о новых разговорах между Россией и СШа по линии минобороны.

В американском оборонном министерстве сейчас не могут представить какой-либо информации о потенциальных контактах между главами профильных структур США и России относительно утверждений американской стороны о разработке Москвой собственного противоспутникового оружия. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, стоит ли общественности ожидать контакты между Ллойдом Остиным и Сергеем Шойгу по теме.

Мне нечего объявить относительно телефонных звонков. Я бы просто направил вас в Белый дом по этому вопросу. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагону нечего заявить об изменении расстановки сил США из-за якобы угрозы в космосе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now