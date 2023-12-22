Патрик Райдер оценил угрозу от противоспутникового оружия России.

Американскому оборонному министерству нечего заявить об изменении расстановки сил Космического командования Вооруженных сил США из-за приписываемой России разработки противоспутникового оружия. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что космическое пространство в современных условиях оказалось более загружено, а конкуренция там увеличилась в связи с угрозами стратегических оппонентов Вашингтона.

Мы следим за тем, что это такое, нам сообщают об этом. Что же касается изменений, то у меня нет какой-либо конкретики на этот счет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее помощник лидера Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам, что проведет 15 февраля закрытый брифинг для руководства и ключевых комитетов Конгресса США. Это мероприятие нацелено на то, чтобы обсудить с местными законодателями якобы имеющуюся угрозу национальной безопасности стране.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now