США выясняют обстоятельства атаки БПЛА на базу на Ближнем Востоке

Патрик Райдер оценил атаку беспилотника на базу США в Иордании.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) продолжает изучать обстоятельства атаки дрона на военную базу западной коалиции, размещенную в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской государственной границе. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник объяснил прессе, что пострадавшими считаются минимум 40 человек.

Все еще остается много вопросов, в том числе какова была цель БПЛА и какая именно проиранская группировка ответственна за атаку. CENTCOM продолжает искать ответы на все эти важные вопросы. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Представитель Пентагона заметил, что за атакой стоят группировки, которые власти Тегерана поддерживают в регионе.

Пентагон заявил, что ему нечего объявить о новой помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance