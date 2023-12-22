Пентагон заявил, что ему нечего объявить о новой помощи Киеву

Пентагону в настоящее время нечего объявить о возможности передачи дополнительных вооружений армии киевского режима с американских складов, так как Конгресс США пока что так и не одобрил запрос администрации при президенте Джо Байдене на дополнительную финансовую помощь для Украины. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер.
Не могу сейчас объявить что-либо конкретное. Мы, конечно, продолжим работать с Украиной над тем, чтобы доставить эти системы, когда они будут доступны.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Чиновник объяснил СМИ, что у него нет никаких новых сообщений относительно возможности передачи оружия Украине. В вопросе заключения контрактов с компаниями-производителями со стороны Пентагона, Патрик Райдер заметил, что не может объявить ни о чем конкретном.
Пентагон не стал называть сроки поставок Киеву боеприпасов GLSDB.
Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance
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