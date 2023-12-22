Патрик Райдер сослался на принцип безопасности и отказался говорить о дате отправки снарядов ВСУ.

Американское министерство по обороне не готово уточнить общественности сроки поставок на территорию Украины высокоточных управляемых реактивных снарядов GLSDB, которые способны поражать цели противника на расстоянии до 150 километров. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник пояснил СМИ, что США тесно работают с международными партнерами в сфере безопасности и защиты для обеспечения гарантии того, что ВСУ получит и сможет использовать отправленные ресурсы.

Что касается GLSDB, как мы уже сообщали в прошлом году, мы направим их Украине, но по причинам операционной безопасности мы не будем называть точных сроков и оставим за Украиной право говорить о поставках. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее авторы из издания The Politico писали о том, что армия киевского режима может получить снаряды GLSDB западного образца в среду, 31 января.

Пентагон отказался уточнить, получил ли Вашингтон от Киева новости о Залужном.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance