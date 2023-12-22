Пентагон отказался уточнить, получил ли Вашингтон от Киева новости о Залужном

Патрик Райдер счел вопрос увольнений в ВСУ внутренним делом Украины.

Пентагон отказался уточнить, получал ли Вашингтон какие-либо сведения от киевского режима о дальнейшей судьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в связи с многочисленными публикациями в СМИ о его увольнении с должности. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель американского министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник прокомментировал прессе вопрос о том, получали ли военнослужащие в США официальное уведомление от украинских властей по поводу главкома.

По вашему последнему вопросу: я не фиксирую никаких изменений. Разумеется, обсуждать свои внутренние дела должна Украина. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

США не предложили Украине новую помощь на встрече доноров, заявил Пентагон.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

