Патрик Райдер оценил поддержку ВСУ со стороны США.

Американская администрация не смогла предложить армии киевского режима новую помощь на встрече стран-доноров. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер.

Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что очередная рабочая встреча на уровне глав военных ведомств международных союзников украинских властей состоялась во вторник, 23 января, под председательством министра обороны США Ллойда Остина. Власти США говорят о том, что на текущий момент полностью исчерпали денежные средства на поддержку Украины. Они не появятся до того момента, пока местный конгресс не утвердит для ВСУ дополнительные ассигнования.

Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет.

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