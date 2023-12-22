Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет

Патрик Райдер назвал объекты, по которым США совершает удары.

Американские военнослужащие с 11 января ликвидировали или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет в Йемене. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что воздушные атаки принесли хороший результат США. Они также совершались по районам размещения и базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки хуситов.

Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развертывания ракет и более 20 ракет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами.

Фото и видео: YouTube / NTD