Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Патрик Райдер оценил отношение Вашингтона к йеменским хуситам.

Американская администрация не находится в состоянии войны с йеменскими мятежниками-хуситами в Йемене и не хочет расширения масштабов регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами в Пентагоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель местного министерства по обороне Патрик Райдер. Чиновник заметил, что ракетными ударами по Йемену международная коалиция во главе с Вашингтоном достигла желаемого эффекта. Он заключается в подрыве и снижению возможностей боевиков.

Мы не находимся в состоянии войны с хуситами. Очевидно, что мы не пытаемся добиться распространения конфликта, но мы не можем допустить продолжения этих безрассудных атак. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что силы США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций в связи с нападениями на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

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