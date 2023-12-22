В США заявили, что пока не планируют наращивать военное присутствие в Карибском регионе

Сабрина Сингх заметила, что ВС обеспечат безопасность сотрудников посольства США в ГАити.

Американское оборонное министерство пока что не планирует увеличивать свое военное присутствие в Карибском регионе, однако власти США будут готовы сделать это в случае необходимости. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Таким образом чиновница ответила СМИ на вопрос о том, направит ли Вашингтон военные корабли, авиацию или иные средства.

На данный момент мы не делаем этого. Но, конечно, если нас попросит об этом министерство внутренней безопасности или Госдепартамент, если это потребуется, мы можем направить свои ресурсы. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что 13 марта Южное командование Вооруженных сил США сообщило о том, что развернуло на территории Гаити дополнительное подразделение морской пехоты. Военнослужащие находятся там в целях обеспечения охраны американского посольства, расположенного в столице страны Порт-о-Пренсе из-за внутриполитического кризиса.

Пентагон: Киеву будет сложно вернуть долг за помощь в виде кредитов.

Фото и видео: YouTube / Reuters