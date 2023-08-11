Патрик Райдер рассказал о готовности США поставлять снаряды ВСУ.

Американские военнослужащие практически вдвое увеличили примерно за полтора года объемы выпуска артиллерийских снарядов с калибром 155 мм. При этом специалисты намерены и далее наращивать масштабы изготовления. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник объяснил СМИ, что запасы не являются неисчерпаемыми, но сейчас страна может сеюя комфортно чувствовать в сфере безопасности, а также работать с международными союзниками. В частности, на текущий момент Вооруженные силы Украины получили от США после начала боевых действий свыше двух миллионов единиц таких снарядов.

Обеспечили быстрое наращивание производства снарядов 155 - с 14 тыс. в месяц по состоянию на февраль 2022 года до примерно 24 тыс. в месяц в настоящее время. Мы планируем выйти на уровень, превышающий 80 тыс. в месяц, в ближайший год. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер добавил, что киевский режим будет и далее получать технику и вооружение, а также боеприпасы с 1155 миллиметровым калибром. В США продолжают работать над гарантиями наличия у ВСУ необходимого оружия для сражений на поле боя.

Пентагон подтвердил, что часть военных лидеров мятежников в Нигере прошла подготовку США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now