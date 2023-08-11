Пентагон подтвердил, что часть военных лидеров мятежников в Нигере прошла подготовку США

Патрик Райдер рассказал о продолжении работы в Африке.

Американское оборонное министерство подтвердило, что часть военных лидеров вооруженных мятежников, которые захватили власть в Нигере, ранее проходили американскую подготовку. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник заметил, что то обучение, которое осуществляют власти США, не нарушает принципов демократического управления, гражданского правоопорядка или гражданско-военных контактов.

Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с событиями, проходили в прошлом подготовку США. Нет связи между подготовкой, которую они прошли, и их деятельностью. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер считает, что в Вашингтоне все еще надеются на дипломатическое разрешение конфликта. В Пентагона пояснили, что в текущий момент американские военнослужащие по-прежнему находятся на базах Нигера и сотрудничают с местными специалистами ради того, чтобы базы продолжали функционировать. Однако обстановка в африканской стране оценивается как "нестабильная".

Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now