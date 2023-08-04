Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины

Патрик Райдер оценил контрнаступление ВСУ.

Американские власти не строят иллюзий насчет контрнаступления Украины и понимают, что оно будет трудным. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель оборонного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что власти Пентагона уверены в том, что у киевского режима есть существенные боеые способности, которые ВСУ задействуют в тот момент и там, где и когда выберут сами ради "возвращения суверенных территорий" и защиты своего государства.

Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими/ У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне сообщили, что Пхеньян ответил на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now