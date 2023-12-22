В США заявили, что не располагают данными о поставке Китаем оружия РФ

Джейк Салливан прокомментировал слова главы Минобороны Британии Шэппса.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не располагают информацией о якобы имеющемся у китайских властей намерении поставить российским партнерам оружие для применения на его на территории Украины. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что власти США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок со стороны КНР оружия России еще с 2022 года. Таким образом эксперт прокомментировал высказывание британского министра по обороне Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона данных касательно того, что Пекин якобы намерен отправить Москве летальные средства вооружения для применения их на СВО.

Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Джейк Салливан отметил, что США рассчитывают провести консультации с представителями британского правительства с целью "понять, к чему именно относилось это высказывание". Чиновник из Белого дома повторил тезис о якобы имеющих место поставках продукции в интересах российского оборонно-промышленного комплекса из КНР.

Белый дом не пояснил, едет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance