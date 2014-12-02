В США заявили, что не дают Украине советов о перестановках в правительстве

Джон Кирби оценил изменения в украинском правительстве.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что Вашингтон не дает киевским властям рекомендаций по поводу кадровых перестановок в национальном правительстве. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что изменения в составе кабинета министров Украине не скажется на отношениях между США и Киевом.

Нет, мы не даем советов о том, как управлять их демократией. Это решает президент Зеленский. Это решает украинский народ. Это не изменит того, как мы взаимодействуем с Украиной. И это точно не изменит поддержку, которую мы продолжим им оказывать. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 4 сентября глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил соотечественникам, что украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. По словам спикера местного парламента, документ должен быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now