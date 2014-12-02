В США заявили о контактах с Венесуэлой по аресту американского военного

Джон Кирби указал на задержание гражданина США властями Каракаса.

В американской администрации при президенте Джо Байдене контактируют с властями Венесуэлы по поводу ареста американского военнослужащего в этой латиноамериканской стране. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что в данном государстве гражданин США находился по личным мотивам, а не представлял федеральное правительство.

Я могу подтвердить, что военнослужащий США был задержан в Венесуэле. Конечно, мы контактируем <...> с властями Венесуэлы, чтобы попытаться получить больше информации об этом. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в Пентагоне сообщили, что Каракас арестовал военнослужащего ВМС США. Инцидент произошел на прошлой неделе во время поездки американца по личным делам в эту страну.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now