Белый дом надеется, что Индия поможет завершить конфликт на Украине на условиях Киева

Джон Кирби указал на телефонный разговор между Моди и Путиным.

Американская администрация при президенте Джо Байдене надеется, что Индия сможет посодействовать мирному завершению украинского конфликта, однако считает, что мир должен быть установлен на условиях киевского режима. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник заметил, что важно говорить о перспективах посредничества властей в Нью-Дели, а власти США готовы оказать поддержку и приветствовать роль любого государства, которое хочет помочь на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского.

Мы безусловно на это надеемся. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним,что 27 августа пресс-служба Кремля уведомила граждан о том, что что премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что хотел бы помочь в урегулировании украинского кризиса. А 23 августа иностранец посетил с рабочим визитом Украину.

США не сомневаются, что Украина сможет начать применять F-16 до конца лета.

Фото и видео: YouTube / Defense Now